Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом»

Сергей Овечкин, семилетний сын звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, впервые сыграл в хоккей на «Кэпитал Уан-Арене» в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4). Это произошло в рамках мероприятия Mites on Ice (пер. «Малыши на льду»).
После начала перерыва Овечкин-старший в компании одноклубников Джона Карлсона и Дилана Строума остались на какое-то время на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.
Сергей надел на игру коньки с номером 8, под которым играет его отец, и синие носки московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.
Отметим, что, забив в матче с «Далласом» свой 915-й гол за карьеру в регулярках НХЛ, Александр Овечкин поприветствовал сына кулаком через борт.
