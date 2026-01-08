Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом»

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона» в перерыве матча с «Далласом»
Комментарии

Сергей Овечкин, семилетний сын звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, впервые сыграл в хоккей на «Кэпитал Уан-Арене» в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4). Это произошло в рамках мероприятия Mites on Ice (пер. «Малыши на льду»).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц – 59:41    

После начала перерыва Овечкин-старший в компании одноклубников Джона Карлсона и Дилана Строума остались на какое-то время на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.

Сергей надел на игру коньки с номером 8, под которым играет его отец, и синие носки московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.

Отметим, что, забив в матче с «Далласом» свой 915-й гол за карьеру в регулярках НХЛ, Александр Овечкин поприветствовал сына кулаком через борт.

Материалы по теме
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Видео
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android