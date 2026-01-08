«Надеюсь, научился всему, чему должен был». Форвард СКА Гримальди — об адаптации к КХЛ

Нападающий СКА Рокко Гримальди после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:4 ОТ) оценил уровень своей адаптации к лиге по сравнению с началом сезона.

– Кажется, у вас хорошая «химия» с Голдобиным, Лайпсиком и Бландизи.

– Это очень хорошие техничные игроки, за их плечами большой опыт. Мы одни из самых возрастных парней в команде. У нас получается хорошо взаимодействовать, особенно в большинстве. У нас было несколько собраний в последние дни, чтобы разобраться, что нам необходимо поправить в этом аспекте, потому что в последних матчах мы были не очень успешны в этом. И сегодня у нас это получилось. Надеюсь, будет получаться и дальше.

– Согласитесь, что стали играть лучше по сравнению с началом сезона?

– У меня были свои взлёты и падения в начале сезона, пришлось адаптироваться к новым для себя условиям. Хоккей здесь во многом отличается от того, в который играют в Северной Америке. Поэтому требовалось какое-то время, чтобы научиться играть в этой системе. Надеюсь, я научился всему, чему должен был, и моя игра будет становиться лучше по мере нашего приближения к плей-офф. Это всё, о чём можно просить. Очевидно, хочется сразу начать лучшим образом, но, когда дела налаживаются, ты надеешься только на то, что будешь в лучшей форме в самое нужное время – в плей-офф, – сказал Гримальди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Гримальди 26 (10+16) очков в 38 играх.