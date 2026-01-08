Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеюсь, научился всему, чему должен был». Форвард СКА Гримальди — об адаптации к КХЛ

«Надеюсь, научился всему, чему должен был». Форвард СКА Гримальди — об адаптации к КХЛ
Комментарии

Нападающий СКА Рокко Гримальди после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:4 ОТ) оценил уровень своей адаптации к лиге по сравнению с началом сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

– Кажется, у вас хорошая «химия» с Голдобиным, Лайпсиком и Бландизи.
– Это очень хорошие техничные игроки, за их плечами большой опыт. Мы одни из самых возрастных парней в команде. У нас получается хорошо взаимодействовать, особенно в большинстве. У нас было несколько собраний в последние дни, чтобы разобраться, что нам необходимо поправить в этом аспекте, потому что в последних матчах мы были не очень успешны в этом. И сегодня у нас это получилось. Надеюсь, будет получаться и дальше.

– Согласитесь, что стали играть лучше по сравнению с началом сезона?
– У меня были свои взлёты и падения в начале сезона, пришлось адаптироваться к новым для себя условиям. Хоккей здесь во многом отличается от того, в который играют в Северной Америке. Поэтому требовалось какое-то время, чтобы научиться играть в этой системе. Надеюсь, я научился всему, чему должен был, и моя игра будет становиться лучше по мере нашего приближения к плей-офф. Это всё, о чём можно просить. Очевидно, хочется сразу начать лучшим образом, но, когда дела налаживаются, ты надеешься только на то, что будешь в лучшей форме в самое нужное время – в плей-офф, – сказал Гримальди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Гримальди 26 (10+16) очков в 38 играх.

Материалы по теме
Форвард СКА Гримальди оценил победу в овертайме матча с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android