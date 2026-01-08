Расписание матчей ВХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 8 января 2025 года (время московское):

13:00. «Буран» — «Торос»;

13:00. «Ростов» — «Ижсталь»;

15:00. «Рубин» — «Горняк-УГМК»;

15:00. «Югра» — «Челмет».

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой ВХЛ текущего сезона является новокузнецкий «Металлург», набравший 65 очков после 39 матчей. Вторую строчку с 64 очками после 40 игр занимает «Югра» из Ханты-Мансийска. Тройку лидеров замыкает альметьевский «Нефтяник», набравший 56 очков после 38 встреч.

Действующим обладателем Кубка Братины является нижегородское «Торпедо-Горький».