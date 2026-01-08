Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 8 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 8 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей ВХЛ на 8 января 2025 года (время московское):

13:00. «Буран» — «Торос»;
13:00. «Ростов» — «Ижсталь»;
15:00. «Рубин» — «Горняк-УГМК»;
15:00. «Югра» — «Челмет».

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой ВХЛ текущего сезона является новокузнецкий «Металлург», набравший 65 очков после 39 матчей. Вторую строчку с 64 очками после 40 игр занимает «Югра» из Ханты-Мансийска. Тройку лидеров замыкает альметьевский «Нефтяник», набравший 56 очков после 38 встреч.

Действующим обладателем Кубка Братины является нижегородское «Торпедо-Горький».

Турнирная таблица ВХЛ
Календарь ВХЛ
Материалы по теме
Третьяк: в новый год идём с надеждой, что вновь вернёмся в международную семью
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android