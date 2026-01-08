«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, в Уфе во дворце спорта «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В текущем сезоне команды уже встречались дважды, и в обеих играх победу праздновали екатеринбуржцы — 4:1 и 4:2.
На данный момент уфимский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 42 матчей. «Автомобилист» там идёт на четвёртой строчке с 49 очками после 42 встреч.