«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 января, в Уфе во дворце спорта «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне команды уже встречались дважды, и в обеих играх победу праздновали екатеринбуржцы — 4:1 и 4:2.

На данный момент уфимский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 42 матчей. «Автомобилист» там идёт на четвёртой строчке с 49 очками после 42 встреч.