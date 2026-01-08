Александр Овечкин прокомментировал первую игру сына Сергея на льду арены «Вашингтона»

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от первой игры в хоккей своего семилетнего сына Сергея на домашней арене «столичных» в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4). Это произошло в рамках мероприятия Mites on Ice (пер. «Малыши на льду»).

«Это здорово. Он волновался, но это отличный день для него», — приводит слова Овечкина RMNB.

Напомним, после начала перерыва Овечкин-старший в компании одноклубников Джона Карлсона и Дилана Строума остались на какое-то время на скамейке, чтобы понаблюдать за игрой детей.

Сергей надел на игру коньки с номером 8, под которым играет его отец, и синие носки московского «Динамо». В тренировочной игре отличиться ему не удалось.

Напомним, Александр Овечкин стал автором единственной шайбы «Вашингтона» во встрече с «Далласом».