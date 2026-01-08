Илья Каблуков: лучший день в 2026 году, каждая игра — это прикуп в четыре очка

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков, отметившийся результативной передачей в победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:4 ОТ), поделился эмоциями от успеха китайского коллектива.

— Находитесь в счастливой раздевалке, сегодня у нас удачная игра, Кареев сыграл «на ноль», мы все набираемся мотивации к следующей игре на выезде. Нам нужны все очки, которые только есть, тем более в Москве будет очень важная игра с ЦСКА, а затем «Сочи» и снова СКА. В общем, нам есть о чём поразмышлять, ведь мы играем уже не на два очка, а уже какой-то прикуп в четыре.

— Сегодня после победы ты выкатил в раздевалке речь. Уже совсем свой стал?

— Я чувствую, что влился в команду. Мне доверяют, поддерживают, и у нас есть взаимопонимание – результат какой-то есть, всё не вхолостую. Всё супер, я нахожусь в моменте, реально на эмоциях. Команда отработала, по моему мнению, на 100%, даже несмотря на статистику. Ты посмотри на глаза пацанов в раздевалке, они горят, потому что «на ноль» играть не просто приятно, а круто. Игра была очень сухая, получается, мы терпели и играли дальше почти до конца третьего периода, шайб вообще не было. Прозвучит странно, но терпеть и получать от этого удовольствие – это именно про сегодняшнюю игру с «Амуром», — сказал Илья Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Отметим, что это очко стало первым для 37-летнего Каблукова в нынешнем сезоне. Он подписал с «Драконами» просмотровый контракт 29 декабря.