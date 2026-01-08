«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 8 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч во дворце спорта «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем сезоне команды уже встречались дважды, и в обеих играх победу праздновали екатеринбуржцы — 4:1 в Уфе 12 сентября и 4:2 в Екатеринбурге 15 сентября. Всего в нынешней регулярке команды проведут между собой четыре матча.

На данный момент команда из столицы Башкортостана занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 42 матчей. «Автомобилист» там же идёт на четвёртой строчке с 49 очками после 42 встреч.