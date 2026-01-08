Илья Каблуков: поучаствовал в голе Брынцева — уже хорошо

Нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков, отметившийся результативной передачей в победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:0), прокомментировал эпизод, в котором набрал своё первое очко за китайский клуб.

— Сегодня ирония судьбы – тот самый гол, который держал «Шанхай» на плаву, стрельнул Брынцев.

— Ну да, своей бывшей команде (смеётся). Я вообще рад, потому что поучаствовал в этой связке, была моя смена. Всё не зря, это хоккей. Удалился я, правда, неудачно сегодня, но команда вытерпела, всё пережили.

— Так у «Драконов» 12 минут штрафа, как решать будете эту проблему?

— Слушай, у «Амура» 14 минут, и мы не пропустили. Просто есть такие сухие игры, когда они складываются именно так, как сегодня. Будем просматривать все эпизоды и снова решать, почему не можем реализовать столько штрафов соперника. На двоих вообще целый период наштрафовали, в какой-то момент вообще не было игры в равных составах, то меньшинство, то большинство, — сказал Илья Каблуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Напомним, 37-летний Каблуков подписал с «Драконами» просмотровый контракт 29 декабря.