Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Беларуси отреагировали на скандал с Шипачёвым и Демченко в матче ЦСКА — «Динамо» Минск

В Беларуси отреагировали на скандал с Шипачёвым и Демченко в матче ЦСКА — «Динамо» Минск
Комментарии

Сенатор белорусского парламента Дмитрий Басков дал комментарий по поводу скандальных эпизодов, связанных со спорными судейскими решениями, с участием хоккеистов Вадима Шипачёва и Василия Демченко в матче ЦСКА — «Динамо» Минск (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

— Ситуация в матче ЦСКА – «Динамо» (Минск) вызвала огромный резонанс: отменена шайба, в которой ассистировал Вадим Шипачёв и которая могла принести ему 1000‑е очко в КХЛ, а в концовке удалением наказан Василий Демченко. Как вы оцениваете эти эпизоды?
— Прежде всего хочу сказать: спорт живёт на грани эмоций, но именно в такие моменты особенно важно, чтобы судейство оставалось безупречным. Отмена гола, потенциально устанавливающего рекорд лиги, – это не просто эпизод. И это не только про статистику – это про уважение к игроку, к его пути, к истории нашей лиги. Когда мы говорим о 1000 очках Шипачёва, мы говорим не просто о цифре: это веха для всего хоккея. И если судейское решение ставит под сомнение такую веху, оно должно быть абсолютно бесспорным для болельщиков. Если мы стремимся к тому, чтобы быть на уровне Национальной хоккейной лиги, мы должны чётко понимать, что судья не должен становиться главным героем матча. Его задача – быть незаметным, позволяя игрокам и тренерам творить историю. В конце концов, хоккей – это не только правила, но и дух игры. Когда игрок приближается к рекорду, судьи должны быть вдвойне внимательны. Это не привилегия, а ответственность перед историей. Просто задумайтесь: могла бы аналогичная ситуация возникнуть с рекордом Александра Овечкина? На мой взгляд, ответ очевиден.

— На ваш взгляд, шайба должна быть засчитана?
— Безусловно. Возможно, это для кого-то в судейской комнате был сложный эпизод, но традиционно такие моменты должны решаться в пользу атаки. Тем более такой исторический момент для нашей лиги. Но весь матч была задана определённая линия судейства, которая, скажем так, одной команде позволяла делать всё, при этом во второй главный тренер вынужден был постоянно успокаивать хоккеистов и убеждать их концентрироваться на своей игре, а не на внешних факторах и решениях третьих лиц.

— Если вернуться к эпизоду с Демченко, насколько оправданным выглядело удаление из эпицентра событий? Вы ведь лично присутствовали на матче, сами ранее выступали на позиции вратаря, сложилось ли понимание того, что оно может быть справедливо?
— У меня сложилось чёткое понимание, что так ломать игру недопустимо. Наша лига не заслуживает такого беспредела, который творился на глазах команд и болельщиков. Если игроки не могут обращаться к судьям, то для кого и с кем эти судьи вообще работают? В НХЛ судейство – это высокотехнологичный процесс: камеры с разных ракурсов, мгновенный доступ к архивам, чёткие алгоритмы принятия решений. У нас есть потенциал для такого же уровня. Главное – желание совершенствовать систему, а не оправдывать ошибки «человеческим фактором», – сказал Басков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Видео
Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android