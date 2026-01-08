Уилл Райлли: рад, что мы вывезли эту игру — «Амур» не был слаб

Защитник «Шанхайских Драконов» Уилл Райлли прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:0).

— Я бы сказал, что именно для игроков сегодня была интересная игра, потому что в таких матчах рождается дикий азарт и ты до последнего горишь, хочешь, чтобы эти два очка были нашими. Пусть для болельщиков ценятся игры, где есть много голов, но сегодняшний матч, я думаю, из-за количества штрафов напоминал соревнование, кто чаще удалится (смеётся). Надо решать эту проблему, так не должно быть.

— Сегодня выбрала поговорить с Ильёй и с тобой, потому что матч выигран именно на защите.

— О, «Амур» только раз был в большинстве и нагнетал, мы оберегали Кареева как могли. Спасибо, очень приятно, когда работу защитников оценивают в полной мере. Так-то нужно забивать, но я уже счастлив, что мы вывезли этот матч, и скажу честно – хабаровская команда не слабая. Была бы она слабая, мои коллеги не бросили бы больше 40 раз, — сказал Уилл Райлли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками.