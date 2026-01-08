Евгений Кузнецов дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Автомобилистом»

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» в телеграм-канале опубликовала фотографию из раздевалки команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», который пройдёт сегодня, 8 января, в Уфе. На фото запечатлён свитер звёздного новичка команды Евгения Кузнецова, который 5 января подписал контракт с клубом до конца сезона.

«№92. Дебют. Сегодня», — сказано в публикации.

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Напомним, до перехода в «Салават» форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

Ранее Кузнецов провёл съёмку с орлом для «Салавата Юлаева».