Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
14:00 Мск
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 8 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч во дворце спорта «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды опубликовали составы на предстоящую встречу:

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 8 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Отметим, что в этой встрече за уфимцев дебютирует звёздный нападающий Евгений Кузнецов, подписавший 5 января с клубом контракт до конца сезона.

На данный момент команда из столицы Башкортостана занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 42 матчей. «Автомобилист» там же идёт на четвёртой строчке с 49 очками после 42 встреч.

Новости. Хоккей
