«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 8 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч во дворце спорта «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды опубликовали составы на предстоящую встречу:
Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Отметим, что в этой встрече за уфимцев дебютирует звёздный нападающий Евгений Кузнецов, подписавший 5 января с клубом контракт до конца сезона.
На данный момент команда из столицы Башкортостана занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками после 42 матчей. «Автомобилист» там же идёт на четвёртой строчке с 49 очками после 42 встреч.