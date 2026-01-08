Уилл Райлли: все готовятся к игре с ЦСКА, нам нужны очки

Защитник «Шанхайских Драконов» Уилл Райлли после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:0) высказался о положении китайского коллектива в турнирной таблице Запада, а также ответил на вопрос, как сказывается на команде отсутствие главного тренера Жерара Галлана.

— Страшно быть на девятой строчке Западной конференции?

— Нам предстоит очень серьёзная игра в Москве, мы к ней серьёзно готовимся. Все в команде знают, как нам нужно там выиграть. Пусть мы не озвучиваем всё, что у нас на душе, но будьте уверены – каждый переживает все неудачные и хорошие моменты в своей голове и корит себя, если что-то не получается. Знаешь, тут не нужны громкие речи, нам нужны очки как воздух. Отдал бы свой голос за Энди сегодня, он отлично засушил игру, мы все его поздравили.

— У руля Майк Келли, как ощущается отсутствие Галлана?

— Келли и Жерар очень одинаковые, мы ждём нашего тренера, но Майк делает всё возможное, чтобы мы играли по структуре главного тренера. Я очень доволен тем, как с нами разговаривают, у нас теперь есть Каблуков, он тоже помогает сплачивать команду, — сказал Уилл Райлли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.