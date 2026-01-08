Скидки
«Баффало» анонсировал документальный фильм о жизни Гашека в коммунистическом Пардубице

Пресс-служба «Баффало Сэйбрз» в социальных сетях анонсировала документальный фильм о своём бывшем голкипере, легендарном Доминике Гашеке. Картина называется Dominik Hasek: Always the Goalie (пер. «Доминик Гашек: вратарь по жизни»).

Сообщается, что фильм расскажет о жизни Гашека в чешском Пардубице времён коммунизма и о том, как это повлияло на его профессиональную карьеру.

Премьера фильма ожидается 1 февраля. Для его создания в Пардубице ездила съёмочная группа «Сэйбрз».

Напомним, в последние годы Доминик Гашек часто появляется в СМИ как один из главных противников участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Он неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет россиянам выступать за её клубы.

Комментарии
