Коннор Макдэвид во второй раз за карьеру возглавил бомбардирскую гонку по итогам 43 игр

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ нынешнего сезона, набрав 75 (28+47) очков по итогам 43 игр его команды в регулярном чемпионате. Это второй раз в его карьере, когда он является лучшим бомбардиром лиги по итогам аналогичного количества матчей.

Ранее это случилось в сезоне-2022/2023, когда Макдэвид после 43 матчей «Ойлерз» набрал 79 очков.

Ближайшим преследователем канадца в гонке бомбардиров текущего сезона является его звёздный соотечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», у которого 74 (35+39) очка после 42 игр.

На данный момент «Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 48 очками.