Тренер «Блюз» решил поменять вратаря в игре с «Чикаго», но не нашёл бэкапа на скамейке

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз» произошёл забавный инцидент. При счёте 3:7 главный тренер гостей Джим Монтгомери принял решение убрать со льда голкипера Джордана Биннингтона, однако сделать этого у него не получилось.
Монтгомери планировал выпустить на лёд Джоэля Хофера, однако Биннингтон поначалу не хотел покидать лёд, а второго и вовсе не было на скамейке. Хофер спрятался в подтрибунном помещении, избежав выхода на лёд.
Отметим, что 25-летний Хофер выступает в системе «Блюз» с сезона-2021/2022. 32-летний Биннингтон в 2019 году стал вместе с «Сент-Луисом» обладателем Кубка Стэнли.
«Сент-Луис» не смог продлить свою двухматчевую победную серию, остался с 42 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.
- 8 января 2026
