Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
14:00 Мск
Тренер «Блюз» решил поменять вратаря в игре с «Чикаго», но не нашёл бэкапа на скамейке

Комментарии

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз» произошёл забавный инцидент. При счёте 3:7 главный тренер гостей Джим Монтгомери принял решение убрать со льда голкипера Джордана Биннингтона, однако сделать этого у него не получилось.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Такер (Шенн) – 00:27     1:1 Лардис (Мур, Грызлик) – 09:26 (pp)     2:1 Мур (Грызлик, Фолиньо) – 27:41 (pp)     2:2 Стенберг – 28:22     3:2 Мёрфи – 28:57     4:2 Слаггерт (Дак, Мёрфи) – 32:27     5:2 Дикинсон (Кревьер) – 37:24     6:2 Бураковски (Грин, Терявяйнен) – 45:11 (pp)     7:2 Кревьер (Слаггерт, Власик) – 52:56     7:3 Уокер (Торопченко, Броберг) – 53:19    

Монтгомери планировал выпустить на лёд Джоэля Хофера, однако Биннингтон поначалу не хотел покидать лёд, а второго и вовсе не было на скамейке. Хофер спрятался в подтрибунном помещении, избежав выхода на лёд.

Отметим, что 25-летний Хофер выступает в системе «Блюз» с сезона-2021/2022. 32-летний Биннингтон в 2019 году стал вместе с «Сент-Луисом» обладателем Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» не смог продлить свою двухматчевую победную серию, остался с 42 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Новости. Хоккей
