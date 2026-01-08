Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» поместил нападающего Адама Хенрика в список травмированных

«Эдмонтон» поместил нападающего Адама Хенрика в список травмированных
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» поместил форварда Адама Хенрика в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Ориентировочное время возвращения форварда в состав — после перерыва на Олимпийские игры.

Напомним, Хенрик получил травму в последнем матче «нефтяников» в регулярном чемпионате НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), сыграв лишь две смены.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 35-летний нападающий провёл 43 матча, в которых набрал 10 (2+8) очков. Он защищает цвета «Эдмонтона» с сезона-2023/2024. Ранее в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент «Ойлерз» занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 48 очками.

Материалы по теме
Коннор Макдэвид во второй раз за карьеру возглавил бомбардирскую гонку по итогам 43 игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android