«Эдмонтон» поместил нападающего Адама Хенрика в список травмированных

«Эдмонтон Ойлерз» поместил форварда Адама Хенрика в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Ориентировочное время возвращения форварда в состав — после перерыва на Олимпийские игры.

Напомним, Хенрик получил травму в последнем матче «нефтяников» в регулярном чемпионате НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2), сыграв лишь две смены.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 35-летний нападающий провёл 43 матча, в которых набрал 10 (2+8) очков. Он защищает цвета «Эдмонтона» с сезона-2023/2024. Ранее в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент «Ойлерз» занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 48 очками.