Дубль Герната и гол Радулова в овертайме принесли «Локомотиву» победу над «Сибирью»

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Железнодорожники дважды вели по ходу встречи после двух шайб в исполнении Мартина Герната. Однако сибиряки оба раза восстанавливали равновесие усилиями Тейлора Бека и Максима Сушко. И тем не менее гости увезли победу благодаря голу Александра Радулова в овертайме.

Это был заключительный матч между этими соперниками в нынешнем регулярном чемпионате.

«Локомотив» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.