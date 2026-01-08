Дубль Герната и гол Радулова в овертайме принесли «Локомотиву» победу над «Сибирью»
В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» потерпела поражение от ярославского «Локомотива» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5) 1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4) 1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4) 2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5) 2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Железнодорожники дважды вели по ходу встречи после двух шайб в исполнении Мартина Герната. Однако сибиряки оба раза восстанавливали равновесие усилиями Тейлора Бека и Максима Сушко. И тем не менее гости увезли победу благодаря голу Александра Радулова в овертайме.
Это был заключительный матч между этими соперниками в нынешнем регулярном чемпионате.
«Локомотив» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.
