Нефтехимик — Адмирал, результат матча 8 января 2026 года, счёт 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» по буллитам
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Хайруллин (Профака, Дергачёв) – 28:08 (5x5)     1:1 Шулак (Шэн, Старков) – 39:05 (5x5)     2:1 Хоружев (Профака) – 47:58 (5x5)     2:2 Шулак (Гутик, Ручкин) – 51:22 (5x5)     3:2 Артамонов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На девятой минуте второго периода Тимур Хайруллин открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Либор Шулак восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Никита Хоружев вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. На 12-й минуте периода Шулак сделал счёт 2:2, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь. Игра состоится в Нижнекамске 10 января.

Комментарии
