Евгений Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев»

В эти минуты в Уфе проходит встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьего периода Александр Жаровский забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в игре. Результативной передачей отметился новичок уфимского клуба Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, до перехода в «Салават Юлаев» форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.