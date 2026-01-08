Скидки
Евгений Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев»

В эти минуты в Уфе проходит встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

В начале третьего периода Александр Жаровский забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в игре. Результативной передачей отметился новичок уфимского клуба Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, до перехода в «Салават Юлаев» форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

