Хартли — о победе над «Сибирью»: Мельничук выдал суперматч
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победный матч с «Сибирью» (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5) 1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4) 1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4) 2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5) 2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)
«Очень хорошая победа для нас. Соперник по сравнению с началом сезона преобразился, [они] хороши в контратаках, атаках с ходу. Соперник очень опасный. Им удалось сравнять счёт, но мы нашли путь к победе. Выиграли в овертайме. Мельничук выдал суперматч, у нас сильны оба вратаря, нам повезло. Вадим Дудоров набрал первое очко в КХЛ, поздравляю его», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Локомотив» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.
