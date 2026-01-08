«Не думаю, что для него это сюрприз». Хартли — о поездке Герната на предстоящую Олимпиаду

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал попадание защитника Мартина Герната в состав олимпийской сборной Словакии по хоккею.

— Герната воодушевил вызов на Олимпиаду?

— Мартин – суперпрофессионал. От него всегда знаешь, что ждать, всегда отдаётся по полной. Не думаю, что для него это было сюрпризом. То, что увидели от Мартина сегодня, он показывает каждый раз, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

32-летний Гернат в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых записал на свой счёт 11 шайб и 17 результативных передач. «Локомотив» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.