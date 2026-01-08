Скидки
Металлург Мг — Авангард, результат матча 8 января 2026 года, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Авангард»
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4)     1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4)     2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В середине первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Майкл Маклауд восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Даниил Вовченко вновь вывел «Металлург» вперёд в матче.

Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» примет санкт-петербургский СКА 10 января. «Авангард» 13 января в Омске сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Комментарии
