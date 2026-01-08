«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Авангард»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В середине первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Майкл Маклауд восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Даниил Вовченко вновь вывел «Металлург» вперёд в матче.

Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» примет санкт-петербургский СКА 10 января. «Авангард» 13 января в Омске сыграет с «Салаватом Юлаевым».