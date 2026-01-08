Люзенков — о поражении от «Локомотива»: мы довольны игрой, отмечу отдельно Бердина
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5) 1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4) 1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4) 2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5) 2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)
— Хороший соперник, с которым приятно проявить себя. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде было желание выиграть. Есть недочёты, которые разберём. Молодцы. Отдельно отмечу: Михаил Бердин неплохо отыграл, Красоткину тяжело все игры проводить.
— Защитники «Сибири» были не готовы к активной игре клюшкой Бердина?
— Сначала показалось, что к сопернику не готовы. Есть такой момент – Михаил любит играть клюшкой, он может это делать. Немного «химии» ещё нет у ребят, не понимают, в какой момент забирать шайбу. Это нарабатывается, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
