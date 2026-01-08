Люзенков — о поражении от «Локомотива»: мы довольны игрой, отмечу отдельно Бердина

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ).

— Хороший соперник, с которым приятно проявить себя. Мы довольны игрой и тем, что в третьем периоде было желание выиграть. Есть недочёты, которые разберём. Молодцы. Отдельно отмечу: Михаил Бердин неплохо отыграл, Красоткину тяжело все игры проводить.

— Защитники «Сибири» были не готовы к активной игре клюшкой Бердина?

— Сначала показалось, что к сопернику не готовы. Есть такой момент – Михаил любит играть клюшкой, он может это делать. Немного «химии» ещё нет у ребят, не понимают, в какой момент забирать шайбу. Это нарабатывается, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.