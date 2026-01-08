Передача Евгения Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Автомобилистом»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» шайбу забросил Роман Горбунов. Новичок уфимской команды Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб.

Для «Автомобилиста» данное поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Салават Юлаев» примет «Барыс» 10 января. «Автомобилист» в следующем матче также встретится с «Барысом», но 12 января в Екатеринбурге.