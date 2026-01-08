Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Автомобилист, результат матча 8 января 2026 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

Передача Евгения Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Автомобилистом»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» шайбу забросил Роман Горбунов. Новичок уфимской команды Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб.

Для «Автомобилиста» данное поражение стало третьим подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Салават Юлаев» примет «Барыс» 10 января. «Автомобилист» в следующем матче также встретится с «Барысом», но 12 января в Екатеринбурге.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android