Передача Евгения Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Автомобилистом»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» шайбу забросил Роман Горбунов. Новичок уфимской команды Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб.
Для «Автомобилиста» данное поражение стало третьим подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Салават Юлаев» примет «Барыс» 10 января. «Автомобилист» в следующем матче также встретится с «Барысом», но 12 января в Екатеринбурге.
- 8 января 2026
