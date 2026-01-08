Скидки
«Бумажная волокита». Люзенков — о том, почему Андреофф не поедет на выезд с «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков объяснил, почему форвард Энди Андреофф не поедет на выезд с новосибирским клубом.

— Энди Андреоффа на выезде ещё не увидим?
— Знаете, там момент такой – бумажная волокита. Я не разбираюсь в этом, надо будет его заявить как-то и порядок приёма на работу соблюсти. На выезд не успеет, в домашней игре будет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, «Сибирь» объявила о подписании контракта с Энди Андреоффом 31 декабря 2025 года. Энди дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Сибири» и провёл за клуб 137 матчей, в которых набрал 81 (51+30) очко. По итогам двух сезонов Андреофф становился лучшим снайпером новосибирской команды – 27 шайб в сезоне-2023/2024 и 22 шайбы в сезоне-2024/2025.

