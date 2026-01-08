Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о приставке и. о. главного тренера: мне это не мешает, не обращаю внимания

Люзенков — о приставке и. о. главного тренера: мне это не мешает, не обращаю внимания
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос о полноценной должности наставника новосибирского клуба.

— Уже в нескольких источниках говорят, что у вас может пропасть приставка «и. о». Понятно, что это прерогатива руководства, но, может быть, вам что-то обещали?
— Пока ничего обещанного не было, но мне это не мешает. Мы нормально общаемся и работаем с ребятами, тренерский штаб выполняет свои функции, я уже давно на это не обращаю внимания, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» с 39 очками занимает девятое место на Востоке.

Материалы по теме
«Бумажная волокита». Люзенков — о том, почему Андреофф не поедет на выезд с «Сибирью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android