Люзенков — о приставке и. о. главного тренера: мне это не мешает, не обращаю внимания

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос о полноценной должности наставника новосибирского клуба.

— Уже в нескольких источниках говорят, что у вас может пропасть приставка «и. о». Понятно, что это прерогатива руководства, но, может быть, вам что-то обещали?

— Пока ничего обещанного не было, но мне это не мешает. Мы нормально общаемся и работаем с ребятами, тренерский штаб выполняет свои функции, я уже давно на это не обращаю внимания, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» с 39 очками занимает девятое место на Востоке.