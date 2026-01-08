«Пока есть лёгкое недопонимание с защитниками». Бердин — об активной игре клюшкой

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин рассказал про взаимодействие с защитниками новосибирского клуба во время активной игры клюшкой.

— Показалось, что коммуникация с защитниками ещё не до конца налажена, к вашей активной игре клюшкой оказывались не готовы партнёры. Так ли это?

— Да, не все защитники привыкли, что вратарь много играет клюшкой. Нужно время на адаптацию, чтобы мы притёрлись, обычно это занимает две-три игры, потом становится проще и мне, и партнёрам. Пока есть лёгкое недопонимание — защитники привыкли сами атаку начинать, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.