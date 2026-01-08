Бердин — о сотрудничестве с Подомацким: комфортно работать с ним

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин рассказал о взаимодействии с тренером голкиперов новосибирского клуба Егором Подомацким.
— Как вам работа с Егором Подомацким?
— Хороший специалист, мне нравится, комфортно работать с ним. Он подсказывает, наблюдает, получается или нет, — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
«Сибирь» после 44 проведённых матчей набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре КХЛ новосибирский клуб встретится с «Трактором» 11 января.
