Хоккей

Гернат, Ружичка и Лишка вошли в состав сборной Словакии на Олимпиаду

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) представила состав сборной Словакии на Олимпийские игры — 2026. В него вошли защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий «Спартака» Адам Ружичка и форвард «Северстали» Адам Лишка.

Вратари: Адам Гаян (Университет Миннесота-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец», Чехия);

Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице», Чехия), Эрик Чернак («Тампа-Бэй Лайтнинг», НХЛ), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз», НХЛ), Мартин Гернат («Локомотив», КХЛ), Михал Иван («Били Тигржи», Чехия), Патрик Кох, Мартин Маринчин (оба — «Оцеларжи Тршинец», Чехия), Шимон Немец («Нью-Джерси Девилз, НХЛ);

Нападающие: Петер Цегларик («Лександс», Швеция), Далибор Дворски («Сент-Луис Блюз», НХЛ), Марек Гривик («Витковице Райдера», Чехия), Либор Гудачек («Оцеларжи Тршинец», Чехия), Милош Келемен («Динамо Пардубице», Чехия), Адам Лишка («Северсталь», КХЛ), Оливер Окульяр («Шеллефтео», Швеция), Мартин Поспишил («Калгари Флэймз», НХЛ), Павол Регенда, («Сан-Хосе Шаркс», НХЛ), Адам Ружичка («Спартак», КХЛ), Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс», НХЛ), Матуш Сукель («Литвинов», Чехия), Самуэль Такач («Слован Братислава», Словакия), Томаш Татар («Цуг», Швейцария).

Материалы по теме
«Не думаю, что для него это сюрприз». Хартли — о поездке Герната на предстоящую Олимпиаду
