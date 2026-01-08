Скидки
Четыре хоккеиста из КХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 года

Из Континентальной хоккейной лиги на Олимпийских играх 2026 года сыграют четыре хоккеиста.

Сегодня, 8 января, стал известен состав сборной Словакии на Олимпийские игры — 2026. В него вошли защитник «Локомотива» Мартин Гернат, нападающий «Спартака» Адам Ружичка и форвард «Северстали» Адам Лишка. Ранее в окончательную заявку команды Франции включили нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Стефана Да Косту.

Напомним, мужской олимпийский хоккейный турнир в Милане пройдёт с 11 по 22 февраля 2026 года. КХЛ не стала делать паузу из-за Олимпиады, учитывая, что сборная России не была допущена до Игр.

