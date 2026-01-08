Скидки
Разин: игроки «Авангарда» такие большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на слова наставника «Авангарда» Ги Буше, который ранее заявил, что игроки магнитогорского клуба небольших габаритов, маленькие, их легко уронить.

— После прошлого матча между «Авангардом» и «Металлургом» Ги Буше довольно так сильно пожаловался, что ваши игроки маленькие и довольно много падают. Хотелось бы ваше мнение на этот счёт услышать?
— Я скажу так. Это не наши игроки маленькие. Наши игроки нормальные. Это игроки «Авангарда» слишком большие. Они такие большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок. Чтобы, видимо, они головой не бились в раздевалке. И «Почта России» у них работает замечательно. Поздравительные конверты им всегда вовремя доставляют. Поэтому пусть Ги Буше на себя прежде всего смотрит, — заявил Разин на пресс-конференции.

Ги Буше: игроков «Металлурга» легко уронить, поэтому у них всегда много большинства
