«Видимо, привидение его атаковало». Ги Буше — о серьёзной травме Александра Волкова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о серьёзной травме нападающего Александра Волкова.

«В прошлом матче (с «Ак Барсом». — Прим. «Чемпионата») его грязно атаковали в спину, после чего удаления не последовало. Видимо, это было привидение. Прогноз по восстановлению — около трёх месяцев, возможно потребуется операция», — заявил Буше на пресс-конференции.

28-летний Александр Волков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. В следующей игре «Авангард» 13 января в Омске встретится с «Салаватом Юлаевым».