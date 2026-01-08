Скидки
Главная Хоккей Новости

Козлов: присутствие Евгения Кузнецова придаёт чувство ответственности всему «Салавату»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

– Хорошее начало и движение. Хочу отметить тройку Ефремова, они забили важные три гола. Большинство тоже молодцы, как и вся команда.

– Семён Вязовой играет 16 матчей подряд. Когда планируете дать шанс Илье Коновалову?
– Вязовой сам стал первым номером, пусть играет.

– «Салават» стал лучше действовать в позиционной атаке. Это вы приняли какие-то решения или это повлиял приезд Евгения Кузнецова?
– Думаю, это и приезд Евгения повлиял, держали шайбу, находили друг друга. Но в целом сегодня было хорошее движение у всех ребят.

– Как оцените действия Евгения Кузнецова? По физике он тянет второе звено?
– Думаю, что он и без физики потянет второе звено. Все яйца в одну корзину не хотелось бы складывать. Думаю, из-за того, что Евгений давно не играл, он ещё не в оптимальной физической форме.

– Александр Комаров пропускает второй матч подряд.
– Пока он вне состава. Кого-то заменить? Цулыгина? Почему его? Ярослав создаёт моменты, действует неплохо. Пока играем в 13 нападающих, поэтому Саше придётся подождать.

– Кузнецов с Жаровским – будете смотреть ещё варианты или пока так?
– Мы сегодня обыграли классную команду, а вы предлагаете сломать то, что работает. Пока играем так, какие-то планы раскрывать не будем.

— Как выбирали звено для Евгения Кузнецова?
– Жаровский тоже может играть в передачу. Присутствие Евгения придаёт чувство ответственности и всей команде, особенно звену. Важность каждой передачи, правильные действия. Для Жаровского это хороший вариант – поиграть с таким мастером. Чтобы потом поехать в НХЛ, куда все хотят попасть, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Новости. Хоккей
