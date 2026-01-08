Евгений Кузнецов оценил первый матч за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов высказался о победе над «Автомобилистом» (4:1) в своём первом матче за уфимский клуб.

– Как оцените первый матч за «Салават Юлаев»?

– Выиграли – это самое главное. Задача была ничего не испортить, постараться влиться и играть на команду. В принципе, даже удалось побаловаться немного в третьем периоде, что очень важно, потому что нужно получать удовольствие от игры.

– Как влились в первую бригаду большинства?

– Всегда есть, над чем работать и к чему стремиться. Не так легко влиться в четвёрку и быть пятым, когда ни разу не играл. Нужно пару матчей, чтобы прочувствовать, кто как играет.

– В прошлом году играли с Демидовым, сейчас – с Жаровским. Можете ли как-то сравнить уровень этих молодых игроков?

– Сегодня молодое звено показало, что за счёт сыгранности можно играть с шайбой. Надо добавить в обороне, чтобы меньше играть в нашей зоне. Я не любитель хвалить на публику, но было приятно сегодня играть, ребята талантливые, не стали перестраиваться, это самое главное.

– Как проходит адаптация в Уфе?

– Всё хорошо, снял квартиру через дорогу, хожу пешком. Главное, что атмосфера расслабленная, очень легко было влиться в коллектив.

– Первый ваш матч за «Салават Юлаев» как раз прошёл в Уфе. Каково вам играть при полных трибунах на «Уфа-Арене»?

– В принципе я играл ещё здесь в тот год, когда открывалась арена. Запомнилось, как здесь по-особенному болеют, всегда полный стадион. Спасибо болельщикам, что они не просто приходят, а поддерживают. Это чувствуется и придаёт энергии. Хочется пожелать им, чтобы они были терпеливее, когда игра иногда не идёт. Мы чувствуем это и тоже переживаем, когда игра не очень, — цитирует Кузнецова сайт «Салавата Юлаева».