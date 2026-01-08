В «Авангарде» рассказали о состоянии нападающего Александра Волкова

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о состоянии нападающего Александра Волкова.

«Александр не поможет «Авангарду» в ближайших матчах, точные сроки восстановления после травмы станут известны после полного обследования в Омске», — приводит слова Сопина пресс-служба омского клуба.

28-летний Волков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. В следующей игре «Авангард» 13 января в Омске встретится с «Салаватом Юлаевым».

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме Александра Волкова.