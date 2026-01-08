Скидки
Сборная Швейцарии представила состав на Олимпиаду-2026

Сборная Швейцарии представила состав на Олимпиаду-2026
Пресс-служба сборной Швейцарии представила состав на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Вратари: Рето Берра («Фрибур»), Леонардо Дженони («Цуг»), Акира Шмид («Вегас Голден Найтс»);

Защитники: Тим Берни («Серветт»), Михаэль Фора («Давос»), Андреа Глаузер («Фрибур»), Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Дин Кукан, Кристиан Марти (оба — «Цюрих»), Янис Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Йонас Зигенталер
(«Нью-Джерси Дэвилз»);

Нападающие: Свен Андригетто, Денис Мальгин (оба — «Цюрих»), Кристоф Берчи, Сандро Шмид (оба — «Фрибур»), Кевин Фиала («Лос-Анджелес Кингз»), Нико Хишир, Тимо Майер (оба — «Нью-Джерси Дэвилз»), Кен Егер, Дамьен Риат (оба — «Лозанна»), Симон Кнак («Давос»), Филипп Курашёв («Сан-Хосе Шаркс»), Нино Нидеррайтер («Виннипег Джетс»), Пиус Зутер («Сент-Луис Блюз»), Кэлвин Тюркауф («Лугано»).


