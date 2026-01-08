Скидки
Дамир Жафяров: счастлив, что разделяю рубеж в 700 матчей с партнёрами по «Нефтехимику»

Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о победной встрече с «Адмиралом» (3:2 Б). Форвард провёл свой 700-й матч в рамках КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Хайруллин (Профака, Дергачёв) – 28:08 (5x5)     1:1 Шулак (Шэн, Старков) – 39:05 (5x5)     2:1 Хоружев (Профака) – 47:58 (5x5)     2:2 Шулак (Гутик, Ручкин) – 51:22 (5x5)     3:2 Артамонов – 65:00    

— Всех с победой! Такая напряжённая, немного тяжёлая игра. Было много моментов у нас, к сожалению, не всё реализовали, но самое главное — довели игру до победы. Сейчас, думаю, для многих команд как бы плей-офф уже начался. Каждое очко на вес золота, поэтому и каждый матч будет таким напряжённым, принципиальным. Сегодняшняя встреча, в которой мы добыли важных два очка, из этой же серии.

— У тебя сегодня 700-й матч в карьере. Вообще наблюдал за этой цифрой, ждал ли этого?
— Ну, не сказать, что наблюдал, но в последние дни начала появляться информация, поэтому был в курсе. Такой рубеж… Надеюсь, много игр ещё впереди. Счастлив, что нахожусь здесь и разделяю рубеж в 700 матчей с партнёрами по команде, с болельщиками, персоналом, тренерским штабом, со всем городом. И хочу поблагодарить, конечно же, семью за всё это время, за все эти игры. Огромная благодарность семье и всем партнёрам, с кем играл, с кем работал во всех городах и командах. Всем спасибо! — цитирует Жафярова пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» по буллитам
