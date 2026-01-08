Скидки
Голышев: бездарный выезд «Автомобилиста», в обороне проходной двор, в атаке — ничего

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) высказался о выездной серии команды, где клуб из Екатеринбурга забросил две шайбы и пропустил 12. Ранее уральцы сыграли с «Ак Барсом» (0:5) и «Трактором» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

«Бездарно проехали выезд. Очень жаль тех болельщиков, которые проехали несколько сотен километров за нами. Жаль тех болельщиков, которые видели это по телевизору. Мы не имеем права так играть ни дома, ни на выезде. Что в обороне проходной двор, что в атаке ничего не делаем. Есть повод каждому задуматься и исправлять ситуацию. В ней оказались все вместе и только все вместе мы можем из неё выбраться», — приводит слова Голышева сайт КХЛ.

Новости. Хоккей
Все новости

