Голышев: бездарный выезд «Автомобилиста», в обороне проходной двор, в атаке — ничего

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) высказался о выездной серии команды, где клуб из Екатеринбурга забросил две шайбы и пропустил 12. Ранее уральцы сыграли с «Ак Барсом» (0:5) и «Трактором» (1:3).

«Бездарно проехали выезд. Очень жаль тех болельщиков, которые проехали несколько сотен километров за нами. Жаль тех болельщиков, которые видели это по телевизору. Мы не имеем права так играть ни дома, ни на выезде. Что в обороне проходной двор, что в атаке ничего не делаем. Есть повод каждому задуматься и исправлять ситуацию. В ней оказались все вместе и только все вместе мы можем из неё выбраться», — приводит слова Голышева сайт КХЛ.