«Ак Барс» четвёртый раз в сезоне победил «Барыс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 31-й минуте встречи Александр Хмелевски с передачи Дмитрия Яшкина открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Григорий Денисенко с передачи Брэндона Биро удвоил преимущество казанского клуба. На 12-й минуте третьего периода Макс Уиллман с передач Майка Веккионе и Райли Уолша забросил шайбу в составе «Барыса». В конце игры Артём Галимов установил окончательный счёт во встрече.
Для казанского клуба эта победа стала четвёртой над «Барысом» в текущем сезоне.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Ак Барс» примет «Нефтехимик» 13 января. «Барыс» в следующем матче сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 10 января.
8 января 2026
