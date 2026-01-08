Скидки
Ак Барс — Барыс, результат матча 8 января 2026 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» четвёртый раз в сезоне победил «Барыс»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

На 31-й минуте встречи Александр Хмелевски с передачи Дмитрия Яшкина открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Григорий Денисенко с передачи Брэндона Биро удвоил преимущество казанского клуба. На 12-й минуте третьего периода Макс Уиллман с передач Майка Веккионе и Райли Уолша забросил шайбу в составе «Барыса». В конце игры Артём Галимов установил окончательный счёт во встрече.

Для казанского клуба эта победа стала четвёртой над «Барысом» в текущем сезоне.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Ак Барс» примет «Нефтехимик» 13 января. «Барыс» в следующем матче сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 10 января.

