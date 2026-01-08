Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд, уступив в гостях «Северстали»
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Чебыкин, Аймурзин) – 16:48 (5x5) 1:1 Мороз (Смит, Демченко) – 30:00 (5x5) 2:1 Чебыкин (Скоренов, Грегуар) – 30:53 (5x5) 2:2 Мороз (Усов, Салыго) – 34:59 (5x5) 2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 38:47 (5x4) 3:3 Лишка (Грегуар, Камалов) – 42:45 (5x4) 4:3 Думбадзе (Калдис, Веряев) – 47:53 (5x5)
У «Северстали» шайбы забросили Александр Скоренов, Николай Чебыкин, Адам Лишка и Давид Думбадзе. В составе «Динамо» голы на свой счёт записали Вадим Мороз (дубль) и Сергей Кузнецов.
Для минского клуба это поражение стало третьим подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной «Северсталь» примет на своём льду «Торпедо» 10 января. «Динамо» в следующем матче встретится с «Адмиралом» в Минске 12 января.
