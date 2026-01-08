Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин: проходной двор, будем «отрезать» тех, кто так играет в обороне «Автомобилиста»

Заварухин: проходной двор, будем «отрезать» тех, кто так играет в обороне «Автомобилиста»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

— «Салават Юлаев» — с победой. Сегодня в начале матча мы действовали на разных скоростях: соперник был мобильнее и быстрее, из-за этого так сложился первый период. Пытались изменить игру, но, опять же, наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча. Наверное, настало такое время, что за подобные удаления нужно наказывать.

— Вы сказали о скорости. Почему «Автомобилист» вышел медленнее, чем «Салават Юлаев»? Не ожидали такого от соперника или есть спад по физике?
— Разбираемся с этим моментом. Наверное, не то чтобы мы были медленнее, а «Салават Юлаев» вышел заряженной, быстрой командой.

— 14 бросков в створ за матч и ни одного после 44-й минуты. Почему так?
— Это и есть ответ на ваш вопрос: «Салават Юлаев» просто был быстрее и не позволял бросать по воротам. Хотя во втором периоде было много попыток — шайба просто не доходила до ворот.

— За что получили штраф за неспортивное поведение? По повторам это было неочевидно.
— Я тоже не видел повтора. За что нам дали удаление — это, наверное, вопрос не ко мне.

— Мало забиваете в последних трёх матчах. В чём причина?
— Новый год ещё не закончился — наверное, в этом и причина.

— Может ли после такой яркой игры «Салавата Юлаева» в атаке с командой, которая умеет обороняться — а все знают, что «Автомобилист» это умеет, — у соперников появиться боязнь Кузнецова?
— Сейчас мы не умеем обороняться. Вы же видели, сколько мы пропустили голов за три игры — это проходной двор. Откуда он взялся — будем разбираться. Будем «отрезать» тех, кто так играет в обороне. Это непозволительно для «Автомобилиста», клуба с амбициями, выигрывать Кубок Гагарина. Цель стоит — так действовать нельзя, — цитирует Заварухина сайт «Автомобилиста».

Материалы по теме
Видео
Передача Евгения Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» одержать победу над «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android