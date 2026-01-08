Заварухин: проходной двор, будем «отрезать» тех, кто так играет в обороне «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

— «Салават Юлаев» — с победой. Сегодня в начале матча мы действовали на разных скоростях: соперник был мобильнее и быстрее, из-за этого так сложился первый период. Пытались изменить игру, но, опять же, наши недисциплинированные действия повлияли на исход матча. Наверное, настало такое время, что за подобные удаления нужно наказывать.

— Вы сказали о скорости. Почему «Автомобилист» вышел медленнее, чем «Салават Юлаев»? Не ожидали такого от соперника или есть спад по физике?

— Разбираемся с этим моментом. Наверное, не то чтобы мы были медленнее, а «Салават Юлаев» вышел заряженной, быстрой командой.

— 14 бросков в створ за матч и ни одного после 44-й минуты. Почему так?

— Это и есть ответ на ваш вопрос: «Салават Юлаев» просто был быстрее и не позволял бросать по воротам. Хотя во втором периоде было много попыток — шайба просто не доходила до ворот.

— За что получили штраф за неспортивное поведение? По повторам это было неочевидно.

— Я тоже не видел повтора. За что нам дали удаление — это, наверное, вопрос не ко мне.

— Мало забиваете в последних трёх матчах. В чём причина?

— Новый год ещё не закончился — наверное, в этом и причина.

— Может ли после такой яркой игры «Салавата Юлаева» в атаке с командой, которая умеет обороняться — а все знают, что «Автомобилист» это умеет, — у соперников появиться боязнь Кузнецова?

— Сейчас мы не умеем обороняться. Вы же видели, сколько мы пропустили голов за три игры — это проходной двор. Откуда он взялся — будем разбираться. Будем «отрезать» тех, кто так играет в обороне. Это непозволительно для «Автомобилиста», клуба с амбициями, выигрывать Кубок Гагарина. Цель стоит — так действовать нельзя.