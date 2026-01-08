Скидки
Кравец после поражения в Казани от «Ак Барса» оказался недоволен реализацией моментов

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Ак Барса» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

«Ребята сделали практически всё что могли, отработали на 200%. Единственное, во втором периоде случилась пара грубых ошибок от двух игроков, которые привели к нелепым голам в наши ворота. Особенно расстраивает первый гол, со вбрасывания.

А так, хорошо смотрелись в матче с одним из лидеров лиги, другой вопрос – использование моментов. Это наша проблема, забили в большинстве, это плюс, но надо продолжать работать, тренироваться, забивать голы. Вратаря соперника отметит его тренер, а я говорю про факты, у нас два выхода два в одного, хоть один нам надо было реализовывать, это работа нападающих.

Слабая игра на выезде? В Омске нам, наоборот, сказали, что мы плохо играем дома и хорошо на выезде. Так что мы играем по-разному, на выезде тоже хорошо играем, только не хватает реализации моментов», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
