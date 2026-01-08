Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Авангардом»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4) 1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4) 2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)
«Далеко не лучшая наша игра. Можно сказать, что второй период был худшим в этом сезоне. Но один из лучших третьих периодов. Вовремя забили, сыграли самоотверженно.
Роман Канцеров мог сыграть и сегодня. Он рвался в бой, но когда организм борется с болезнью, нет ничего хорошего от перенапряжения. Мы поберегли Рому. Впереди сложные длинные отрезки. Это регулярный чемпионат — здесь выигрывать кровь из носу, жертвуя хоккеистами, мы не будем. У нас есть длинная скамейка, дали Роме отдохнуть. Может быть, он выйдет уже на следующую игру», — цитирует Разина сайт КХЛ.
