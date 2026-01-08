Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4)     1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4)     2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)    

«Далеко не лучшая наша игра. Можно сказать, что второй период был худшим в этом сезоне. Но один из лучших третьих периодов. Вовремя забили, сыграли самоотверженно.

Роман Канцеров мог сыграть и сегодня. Он рвался в бой, но когда организм борется с болезнью, нет ничего хорошего от перенапряжения. Мы поберегли Рому. Впереди сложные длинные отрезки. Это регулярный чемпионат — здесь выигрывать кровь из носу, жертвуя хоккеистами, мы не будем. У нас есть длинная скамейка, дали Роме отдохнуть. Может быть, он выйдет уже на следующую игру», — цитирует Разина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android