«Всё решила одна ошибка». Главный тренер «Авангарда» Ги Буше — о поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2).

«знали, что поездка будет тяжёлой, нас ждали игры в Казани и Магнитогорске. Примерно на это мы и настраивались. Дали сопернику не так много шансов, но в ключевой момент в концовке допустили ошибку. У нас было много возможностей атаковать, в том числе из слота, но качество бросков порой оставляло желать лучшего. Не сказал бы, что в третьем периоде мы позволили много сопернику. Всё решила одна ошибка. В третьем периоде у магнитогорцев было шесть минут большинства, это сразу передаёт инициативу сопернику. Тем не менее мы хорошо оборонялись. Говоря о большинстве, должны были забить хотя бы ещё один гол. В равных составах нашим броскам не хватало остроты», — цитирует Буше сайт КХЛ.