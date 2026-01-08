Скидки
Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Барысом»

Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Барысом»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Барысом» (3:1) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

«С самого начала много владели шайбой, играли в зоне атаки, но не хватало взрывных отрезков. Затем поправили этот момент и смогли забить два гола, довели матч до победы. По содержанию игра была в принципе хорошая, моменты создавали. Одна из основных наших задач, вне зависимости от того, как прошёл прошлый матч, играть все 60 минут.

Возможно, не хватало, предыдущий матч был очень эмоциональный, энергозатратный. Нужно правильно реагировать на такие игры, реализовывать моменты. В игре с «Авангардом» мы ошиблись, соперник воспользовался нашими ошибками, а мы не смогли ими воспользоваться. Сейчас наоборот», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.


