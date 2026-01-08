Гатиятулин о Яшкине: если кто-то выпадает из состава — это не значит, что про него забыли

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего казанского клуба Дмитрия Яшкина.
«По составу идёт ротация, это не только вратарской линии касается, есть ротация и среди полевых игроков. Что касается Дмитрия Яшкина, если кто-то выпадает из состава – это ещё не повод не говорить, что про него мы забываем. Мы объясняем ситуацию, так сложилось, что не стали менять состав после успешной игры, неправильно было бы кого-то отправлять в запас.
Сегодня Дмитрий вернулся, агрессивно действовал на пятачке, проблем никаких с ним, он опытный игрок», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.