Гатиятулин — о Хмелевски: он давно уже адаптировался, знаем его сильные стороны

Гатиятулин — о Хмелевски: он давно уже адаптировался, знаем его сильные стороны
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру форварда казанского клуба Александра Хмелевски.

«Хмелевски давно адаптировался к нашему хоккею, мы знаем сильные стороны всех наших игроков и стараемся их использовать. Смотрим сочетания, стараемся получать информацию, будем продолжать пробовать разные игровые вариации.

Удаления за нарушение численного состава? Боремся ежедневно с этим моментом, напоминаем ребятам, что ответственность должна быть, тем более когда смены идут. У нас много нарушений такого рода, это потеря концентрации, иногда от переизбытка желания, когда идут позиционные атаки. Тут один способ – говорить ребятам, доносить до них», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

