Вратарь «Ак Барса» Арефьев высказался о победе над «Барысом»

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев оценил победный матч с «Барысом» (3:1) в Казани.

«Очень ответственно сыграли первый период, создали много моментов. Не смогли всё реализовать, но во втором периоде уже чуть расквитались, забросили две шайбы. Игра в обороне была очень надёжная при любом счёте, уже под конец только позволили себе сыграть более открыто, но это хоккей.

Сейв после выхода в два одного? Там нападающий мне в щиток попал, если бы в девятку бросил, то забил, может. Хорошо, что получилось отбить. Мне дают играть, а я просто показываю, на что способен. Стараюсь делать то, что от меня зависит на площадке. Обидно ли за упущенный «сухарь»? Ничего страшного, 3:1 тоже хороший счёт, победа главнее всего. Сыграть Сыграть «на ноль» – второстепенное, это когда–нибудь придёт, главное победили», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.