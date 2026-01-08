Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Ак Барса» Арефьев высказался о победе над «Барысом»

Вратарь «Ак Барса» Арефьев высказался о победе над «Барысом»
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев оценил победный матч с «Барысом» (3:1) в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

«Очень ответственно сыграли первый период, создали много моментов. Не смогли всё реализовать, но во втором периоде уже чуть расквитались, забросили две шайбы. Игра в обороне была очень надёжная при любом счёте, уже под конец только позволили себе сыграть более открыто, но это хоккей.

Сейв после выхода в два одного? Там нападающий мне в щиток попал, если бы в девятку бросил, то забил, может. Хорошо, что получилось отбить. Мне дают играть, а я просто показываю, на что способен. Стараюсь делать то, что от меня зависит на площадке. Обидно ли за упущенный «сухарь»? Ничего страшного, 3:1 тоже хороший счёт, победа главнее всего. Сыграть Сыграть «на ноль» – второстепенное, это когда–нибудь придёт, главное победили», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android