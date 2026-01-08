Скидки
Барак: «Авангард» — соперник очень высокого уровня, каждая игра идёт от ножа

Комментарии

Нападающий «Металлурга» Дерек Барак прокомментировал победную встречу с «Авангардом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4)     1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4)     2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)    

— Понятное дело, что не все игры будут идти в нашу сторону, но хорошо, что мы дожали соперника до конца. У нас Саша сделал пару очень хороших сейвов. Приятная победа, очень важная.

— Что вы скажете о первом периоде, когда игроки «Металлурга» сумели не только забить, но и заблокировать девять бросков хоккеистов «Авангарда»?
— Это доказывает то, что наша команда готова к ответственным играм, потому что понятное дело, когда у нас будут небольшие ошибки, из-за этого открываются линии для броска. Но ребята у нас все самоотверженные: садятся под шайбу, блокируют её.

— «Металлург» очень хорошо играет вторые периоды, но сегодня «Авангард» смог выиграть второй период. На этом отрезке игры у хозяев было много удалений. Только ли из-за этих удалений «Металлург» проиграл второй период?
— Очень тяжело остаться в ритме, когда много играешь в меньшинстве, потому что есть определённая группа ребят, которая играет в меньшинстве, остальные при этом сидят. Тяжело после этого обратно войти в игру. Да, мы пропустили один гол, несмотря на это, мы достаточно хорошо отыграли в меньшинстве во втором периоде.

— Можно ли сказать, что «Металлург» обыграл «Авангард» в обороне?
— Да, Саша сегодня сыграл прекрасно в воротах. Опять же, эти 25 блокированных бросков доказывают, что это наше желание поймать эту шайбу и помочь ему. Поэтому, конечно же, это был очень важный аспект игры. По этой причине, думаю, мы сегодня победили.

— Почему этот «Авангард» так неудобен для «Металлурга»?
— Если посмотреть на таблицу, они идут прямо за нами. Поэтому это доказывает, что «Авангард» — соперник очень высокого уровня, каждая игра идёт от ножа. Важная победа и очень важные для нас два очка, — цитирует Барака пресс-служба «Металлурга».

